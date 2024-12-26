Коккинакис пропустит турнир в Брисбене из-за проблем с бедром
Танаси Коккинакис не сыграет на турнире в Брисбене из-за травмы бедра.
Он пройдет с 29 декабря по 5 января.
«Жаль пропускать турнир в этом году. Решаю небольшую проблему с бедром – на это потребуется еще немного времени, но я надеюсь вернуться к концу [австралийского] лета ✌🏼», – написал Коккинакис.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TKokkinakis
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