Коккинакис пропустит турнир в Брисбене из-за проблем с бедром

Танаси Коккинакис не сыграет на турнире в Брисбене из-за травмы бедра.

Он пройдет с 29 декабря по 5 января.

«Жаль пропускать турнир в этом году. Решаю небольшую проблему с бедром – на это потребуется еще немного времени, но я надеюсь вернуться к концу [австралийского] лета ✌🏼», – написал Коккинакис.