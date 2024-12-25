Возняцки о сыне, плачущем на рождественском фото: «Может быть, в следующем году Санта не будет казаться таким страшным»
Каролин Возняцки выложила рождественское фото детей.
«Счастливого Рождества от нашей семьи! Может быть, в следующем году Санта не будет казаться таким страшным 🤪😂 (второе фото сделано в прошлом году)», – написала датчанка.
Дочке Возняцки Олии три года, сыну Джеймсу – два.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Возняцки
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