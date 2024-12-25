Возняцки о сыне, плачущем на рождественском фото: «Может быть, в следующем году Санта не будет казаться таким страшным»

Каролин Возняцки выложила рождественское фото детей.

«Счастливого Рождества от нашей семьи! Может быть, в следующем году Санта не будет казаться таким страшным 🤪😂 (второе фото сделано в прошлом году)», – написала датчанка.

Дочке Возняцки Олии три года, сыну Джеймсу – два.