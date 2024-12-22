Рублев после победы на командном выставочном турнире: «Честно говоря, я играю не ради таких моментов, а чтобы выступать на основных турнирах на высшем уровне»

Андрей Рублев прокомментировал победу на командном выставочном турнире.

Россиянин вместе с Денисом Шаповаловым, Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсия победили на World Tennis League. В последнем матче Рублев обыграл Самита Нагала со счетом 6:1.

– Расскажите, о чем вы думали? Вы играли под давлением, и вы справились.

– Не знаю, что сказать. Ни о чем не думал. У меня просто была возможность сыграть одиночку – мы хорошо провели пару, поэтому была возможность реабилитироваться по очкам. Когда пошел играть, знал, что надо взять сет. Я начал играть, побеждать, почувствовал спокойствие и облегчение. И выиграл.

– Вы один из лучших игроков в мире. Такие моменты – то, ради чего вы играете в теннис?

– Честно говоря, я играю не ради таких моментов (смеется). Я играю в теннис, чтобы выступать на основных турнирах на высшем уровне. Это все равно приятное чувство – я сделал все, что мог, я постарался, у нас получилось победить, а это самое важное.

– Расскажите о команде – что происходило за кулисами?

– Ничего, потому что мы не провели ни минуты вместе за пределами скамейки (смеется). Но я хорошо знаю ребят с юниорских времен, мы сыграли много матчей, Елена и Каролин очень приятные девушки, и все они удивительные игроки. Для меня было честью стать частью этой команды.