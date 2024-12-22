  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев после победы на командном выставочном турнире: «Честно говоря, я играю не ради таких моментов, а чтобы выступать на основных турнирах на высшем уровне»
1

Рублев после победы на командном выставочном турнире: «Честно говоря, я играю не ради таких моментов, а чтобы выступать на основных турнирах на высшем уровне»

Андрей Рублев прокомментировал победу на командном выставочном турнире.

Россиянин вместе с Денисом Шаповаловым, Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсия победили на World Tennis League. В последнем матче Рублев обыграл Самита Нагала со счетом 6:1.

– Расскажите, о чем вы думали? Вы играли под давлением, и вы справились.

– Не знаю, что сказать. Ни о чем не думал. У меня просто была возможность сыграть одиночку – мы хорошо провели пару, поэтому была возможность реабилитироваться по очкам. Когда пошел играть, знал, что надо взять сет. Я начал играть, побеждать, почувствовал спокойствие и облегчение. И выиграл.

– Вы один из лучших игроков в мире. Такие моменты – то, ради чего вы играете в теннис?

– Честно говоря, я играю не ради таких моментов (смеется). Я играю в теннис, чтобы выступать на основных турнирах на высшем уровне. Это все равно приятное чувство – я сделал все, что мог, я постарался, у нас получилось победить, а это самое важное.

– Расскажите о команде – что происходило за кулисами?

– Ничего, потому что мы не провели ни минуты вместе за пределами скамейки (смеется). Но я хорошо знаю ребят с юниорских времен, мы сыграли много матчей, Елена и Каролин очень приятные девушки, и все они удивительные игроки. Для меня было честью стать частью этой команды.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @atpobsessed
logoАндрей Рублев
logoДенис Шаповалов
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoКаролин Гарсия
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рублев, Шаповалов, Рыбакина и Гарсия выиграли командный выставочный турнир в Абу-Даби
3сегодня, 16:19
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека стал самым молодым победителем молодежного итогового после Синнера 
113 минут назад
Молодежный итоговый турнир ATP. Финал. Фонсека победил Тьена
314 минут назад
Надаль пришел на финал молодежного итогового
сегодня, 17:30Фото
Рублев, Шаповалов, Рыбакина и Гарсия выиграли командный выставочный турнир в Абу-Даби
3сегодня, 16:19
Абу-Даби. Командный выставочный турнир. Финал. Мирра Андреева обыграла Рыбакину, Рублев – Нагала
21сегодня, 15:46
Кристофер Юбенкс: «Гауфф станет первой ракеткой мира – думаю, в следующем году»
3сегодня, 14:39
Янник Синнер: «Я считал себя отличным игроком, когда попал в топ-10, но я не мог победить лучших в мире – нужно было добавлять что-то в игру»
15сегодня, 13:08
Кириос о критике от Маю: «Я достиг намного большего в одиночке, чем он за всю карьеру. Не думаю, что мир сильно волнуют его слова»
7сегодня, 11:41
Глава ITIA о решениях по допинг-делам: «У Швентек загрязненным продуктом был препарат, ее вина минимальная. А у Халеп пищевая добавка, поэтому уровень ее вины выше»
11сегодня, 09:10
Сегодня день рождения Каспера Рууда
2сегодня, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем