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  • Агент Потаповой о ее выходе в 4-й круг «Ролан Гаррос»: «Не могу сказать, что для Анастасии это прорыв. По потенциалу она заслуживает большего»
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Агент Потаповой о ее выходе в 4-й круг «Ролан Гаррос»: «Не могу сказать, что для Анастасии это прорыв. По потенциалу она заслуживает большего»

Агент Анастасии Потаповой не считает, что выход в 4-й круг ТБШ для нее прорыв.

– В 2024 году Потапова впервые в карьере добралась до второй недели на мэйджорах. Случилось это на «Ролан Гаррос», где она совершила классный прорыв. Верите ли в то, что в грядущем сезоне при удачном стечении обстоятельств Анастасия сможет улучшить свой результат как на французском ТБШ, так и на других «Шлемах»?

– Думаю, что если выстроить хороший качественный процесс и систему подготовки, то результат в конечном счете придет. Тот результат, показанный Анастасией на Открытом чемпионате Франции, на самом деле был достаточно случайным. Непосредственно до турнира она рассталась со своим тренером Игорем Андреевым, а в Париж поехала уже с новой командой. Потапова проделала колоссальную работу, но не было предпосылок к тому, что у нее случится прорыв на «Ролан Гаррос».

Не могу сказать, что четвертый круг на «Шлеме» для Анастасии – это прорыв. Конечно, это ее лучшее достижение на ТБШ, однако по потенциалу она заслуживает большего. Я знаю, сколько Анастасия работает и как этого хочет. Безусловно, Потапова смотрит далеко вперед по сравнению с четвертым кругом в Париже. При этом необходимо отметить, что выход во вторую неделю на мэйджоре – это неплохой результат со всех сторон (улыбается).

Здесь я придерживаюсь мнения, что у каждого есть свой путь. Кто-то выстреливает раньше, а кто-то – позже. Если ты достигаешь тех результатов, на которые рассчитывают, если ты продолжаешь работать, трудиться и веришь, что сможешь осуществить свою мечту, то в итоге это случится. Надеюсь, что это произойдет раньше, а не позже, – сказал Александр Островский в интервью «Чемпионату».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: «Чемпионат»
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logoАнастасия Потапова
Александр Островский
logoРолан Гаррос
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