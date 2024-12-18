Медведев проводит в топ-20 300-ю наделю подряд
Даниил Медведев проводит в топ-20 300-ю подряд неделю.
Он дебютировал в двадцатке 22 октября 2018-го и с тех пор оттуда не выпадал. Это третья по длине действующая непрерывная серия.
На втором месте Стефанос Циципас, который проводит в двадцатке 310-ю неделю подряд (с 13 августа 2018-го), на первом – Новак Джокович, который проводит 314-ю неделю подряд (с 16 июля 2018-го).
Рекордная непрерывная серия среди действующих игроков принадлежит Джоковичу – 606 недель в топ-20 подряд (с 9 октября 2006-го по 20 мая 2018-го).
Исторический рекорд – у Роджера Федерера. Он провел в топ-20 1062 недели подряд (с 23 апреля 2001-го по 30 января 2022-го).
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @PhilBlack09
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