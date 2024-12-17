Экс-теннисистка топ-10 Гергес вышла замуж за бывшего №1 парного рейтинга Коольхофа
Экс-девятая ракетка мира Юлия Гергес вышла замуж за Уэсли Коольхофа.
Свадьба прошла на родине Коольхофа в Нидерландах.
Немка завершила карьеру по окончании сезона-2020, а Коольхоф – на Кубке Дэвиса-2024.
Фото: инстаграм Коольхофа
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Коольхофа
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