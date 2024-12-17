Экс-теннисистка топ-10 Гергес вышла замуж за бывшего №1 парного рейтинга Коольхофа

Экс-девятая ракетка мира Юлия Гергес вышла замуж за Уэсли Коольхофа.

Свадьба прошла на родине Коольхофа в Нидерландах.

Немка завершила карьеру по окончании сезона-2020, а Коольхоф – на Кубке Дэвиса-2024.

Фото: инстаграм Коольхофа

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе