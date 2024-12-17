Хачанов потренировался с Синнером в Дубае

Карен Хачанов потренировался с Янником Синнером перед стартом нового сезона.

«Классно потренировались в Дубае🔥🤩💪🏽», – подписал фото Хачанов.

Хачанов начнет сезон-2025 на турнире в Гонконге, Синнер – на Australian Open.

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