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Рублев и Хачанов заявились на парный турнир в Гонконге, Димитров и Корда – в Брисбене

На турнире ATP 250 в Гонконге, который стартует 30 декабря, многие одиночные игроки выступят в парном разряде. В их числе:

Полностью список здесь.

В Брисбене, помимо Новака Джоковича и Ника Кириоса, в паре сыграют:

Вся заявка тут.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoАндрей Рублев
logoATP
logoКарен Хачанов
Шан Цзюньчэн
logoДенис Шаповалов
logoЛоренцо Музетти
logoЛоренцо Сонего
logoАртур Фис
logoНовак Джокович
logoНик Кириос
logoИржи Лехечка
logoГригор Димитров
logoСебастьян Корда
Якуб Меньшик
logoНиколас Харри
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoАлехандро Табило
logoАлекс Микельсен
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoBrisbane International
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