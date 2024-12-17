Рублев и Хачанов заявились на парный турнир в Гонконге, Димитров и Корда – в Брисбене
На турнире ATP 250 в Гонконге, который стартует 30 декабря, многие одиночные игроки выступят в парном разряде. В их числе:
Полностью список здесь.
В Брисбене, помимо Новака Джоковича и Ника Кириоса, в паре сыграют:
Вся заявка тут.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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