На турнир в Аделаиде заявились пять теннисисток топ-10
Стала известна заявка женского «пятисотника» в Аделаиде, который начнется 6 января.
Посев возглавит четвертая ракетка мира Жасмин Паолини. Также заявлены №7 Джессика Пегула, №8 Эмма Наварро, №9 Дарья Касаткина и №10 Барбора Крейчикова.
Кроме Касаткиной в заявку вошли три представительницы России:
По защищенному рейтингу сыграет чемпионка «Уимблдона»-2023 Маркета Вондроушова, Онс Жабер получила wild card.
Полностью заявка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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