12 россиянок вошли в заявку Australian Open, Бенчич сыграет по защищенному рейтингу
Опубликована заявка Australian Open-2025, который пройдет с 12 по 25 января.
Женский список возглавила действующая чемпионка Арина Соболенко.
На турнир заявились 12 россиянок.
По защищенному рейтингу планируют выступить шесть теннисисток:
Последней по рейтингу попала №98 Надя Подорошка, первая запасная – Нурия Парризас-Диас.
Полная заявка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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