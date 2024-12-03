У Швентек сменилась PR-менеджер. Это «ранее запланированное изменение в команде»
Оно продлилось около четырех лет.
В пресс-релизе говорится, что это «ранее запланированное изменение в команде».
Теперь эту должность будет занимать Дарья Сулгостовска. Она, как и Волецка, будет отвечать за глобальные коммуникации, связи с прессой, благотворительную и социальную деятельность Швентек.
У Сулгостовской многолетний опыт работы в сфере коммуникаций, а также экологического, социального и корпоративного управления.
Она тренер по теннису, член правления Федерации тенниса Польши, где занимается международным сотрудничеством, и член комитета по гендерному равенству Tennis Europe. Последние два года она отвечает за корпоративные коммуникации и устойчивое развитие цифровой торговой площадки G2A, специализирующейся на видеоиграх. Кроме того, она сотрудничает с ЮНИСЕФ.
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