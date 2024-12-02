Непобежденный чемпион молодежного итогового турнира ATP получит $526k призовых
ATP опубликовала размер призовых на молодежном итоговом турнире.
Общий призовой фонд составит больше двух миллионов долларов. Распределение следующее:
участие – 150 000;
каждая победа на групповом этапе – 36 660;
победа в полуфинале – 113 500;
победа в финале – 153 000.
Таким образом, пройдя турнир без поражений, чемпион заработает 526 480 долларов.
Запасные получат по 15 000 долларов.
Соревнования пройдут с 18 по 22 декабря в Джедде, Саудовская Аравия. На турнир отобрались Артур Фис, Алекс Микельсен, Якуб Меньшик, Шан Цзюньчэн, 139 Нишеш Басаваредди, Лэрнер Тьен и Люка Ван Аш.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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