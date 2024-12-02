Непобежденный чемпион молодежного итогового турнира ATP получит $526k призовых

ATP опубликовала размер призовых на молодежном итоговом турнире.

Общий призовой фонд составит больше двух миллионов долларов. Распределение следующее:

участие – 150 000;

каждая победа на групповом этапе – 36 660;

победа в полуфинале – 113 500;

победа в финале – 153 000.

Таким образом, пройдя турнир без поражений, чемпион заработает 526 480 долларов.

Запасные получат по 15 000 долларов.

Соревнования пройдут с 18 по 22 декабря в Джедде, Саудовская Аравия. На турнир отобрались Артур Фис, Алекс Микельсен, Якуб Меньшик, Шан Цзюньчэн, 139 Нишеш Басаваредди, Лэрнер Тьен и Люка Ван Аш.