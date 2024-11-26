Коккинакис о судье Лайани: «Если счет 0:40, он объявляет, как будто тебе #####, сейчас проиграешь подачу»

Танаси Коккинакис рассказал о претензиях к судье Мохамеду Лайани.

«Я считаю его хорошим чуваком, но вы заметили, что Мохамед всегда пытается добавить драмы?

Он отличный парень. Но ты играешь, на твоей подаче 0:30, потом 0:40 – и он объявляет счет, как будто тебе #####, сейчас проиграешь подачу. Он на тебя смотрит и такой: «Ноль – сооооорок». Как будто тебе конец.

Как будто говорит: «Танаси, надо играть лучше». А потом говорит счет. Как будто знает, что конец близок.

Я и так напряжен, мне не нужно, чтобы судья еще нагнетал».