Веснина о возвращении после рождения второй дочери: «Я максималист и всегда ставлю самые высокие задачи. Просто в данном случае помешал цейтнот»

Елена Веснина объяснила, почему завершила карьеру.

– Некоторые теннисистки вашего поколения (Весниной 38 лет – Спортс’‘) еще выигрывают крупные турниры и стоят в первой десятке парного рейтинга WTA. Почему вы решили уходить?

– Я восхищаюсь спортсменками, которые так долго могут отдаваться теннису на сто процентов. Но в моей жизни поменялись приоритеты. На первом месте – семья и две дочери. Отрывать их от себя на полгода я не могу, а возить с собой по турнирам считаю категорически неправильным. У детей должен быть дом, собственное расписание жизни.

Да и про травмы не будем забывать. С возрастом восстанавливаться после них становится сложнее. Счастлива, что после рождения первой дочери я смогла вернуться в 2021 году, принять участие в финалах турниров «Большого шлема», сыграть в российском финале микста Олимпиады в Токио и вернуться оттуда с серебряной медалью. Но сейчас настало время для того, чтобы двигаться в новом направлении.

– В каком именно?

– Я с удовольствием пробую свои силы на новом теннисном канале. Комментировать матчи в прямом эфире и обсуждать в студии последние события мне очень интересно.

Кроме того, участвую в подготовке большого проекта по созданию в Сочи полноценной теннисной академии. Практически все нюансы и административные вопросы в этом деле согласованы. Надеюсь, в следующем году начнется этап строительства. Появление в родном городе теннисного центра с полным оснащением, в котором игроки любого уровня могли бы тренироваться круглый год, – моя мечта. И воплотить ее в жизнь мне очень важно.

– В текущем году, когда вы попытались вернуться после рождения второй дочери, спортивные результаты уже не имели такого значения, как раньше?

– Не совсем так. Снова прочувствовать атмосферу «Ролан Гаррос» и «Уимблдона», встретиться там со своими знакомыми было очень приятно. Но я максималист и всегда ставлю перед собой самые высокие задачи. Просто в данном случае мне помешал цейтнот. Между рождением Лизы и моим первым возвращением прошло более двух лет. Оно тоже было очень непростым, и я бы не смогла выступить в Токио, если бы те Игры не перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Сейчас же получилось иначе. Аня родилась в конце мая прошлого года, а тренировки я возобновила уже в ноябре, стремясь набрать форму к Олимпиаде в Париже, пятой для меня (Они с Екатериной Александровой проиграли в первом круге – Спортс’‘). Женский организм очень сильный. Но для того, чтобы физически и психологически подготовить себя к выступлениям на высшем уровне в профессиональном теннисе, требуется время, – рассказала Веснина в интервью «Коммерсанту».