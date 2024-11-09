Кудерметова и Чжань проиграли в полуфинале парного итогового

Седьмые сеяные Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань проиграли в полуфинале парного итогового турнира WTA . Они уступили восьмым ракеткам турнира Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд – 0:6, 6:7(5).

Во втором полуфинале вторые сеяные Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф обыграли Николь Меличар и Эллен Перес – 7:6(7), 6:1.

Финал пройдет в субботу.