Кудерметова и Чжань проиграли в полуфинале парного итогового
Седьмые сеяные Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань проиграли в полуфинале парного итогового турнира WTA. Они уступили восьмым ракеткам турнира Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд – 0:6, 6:7(5).
Во втором полуфинале вторые сеяные Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф обыграли Николь Меличар и Эллен Перес – 7:6(7), 6:1.
Финал пройдет в субботу.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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