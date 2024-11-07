Циньвэнь Чжэн после разгрома Паолини: «Наконец я начала стабильнее подавать. Не знаю, почему в 2023-м подача вдруг стала сбоить»

Циньвэнь Чжэн оценила свою игру в матче с Жасмин Паолини.

За счет победы (6:1, 6:1) она стала второй китаянкой, вышедшей в полуфинал одиночного итогового турнира. Первой была Ли На в 2013-м.

«Прошло уже 11 лет, и я очень горжусь тем, что мне удалось это сделать. Это одно из моих лучших выступлений в этом году. Очень хороший процент первой подачи. У меня очень хорошо получались удары с отскока, и пару раз я удачно сыграла с лета. Я очень порадовалась.

Наконец я начала стабильнее подавать. Я помню, что в 2022-м я тоже довольно сильно подавала. Не знаю, почему в 2023-м подача вдруг начала сбоить. Впервые за последние полгода я почувствовала, что возвращаюсь на нужный уровень подачи.

Наконец, я показала теннис, в который хочу играть. Конечно, выходя на матч, ты нервничаешь, но в то же время чувствуешь уверенность, потому что знаешь свой уровень. И я знаю, на что способна».