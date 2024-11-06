19

Пегула снялась с итогового из-за травмы, Касаткина заменит ее в матче со Швентек

Джессика Пегула снялась с итогового турнира из-за травмы левого колена.

Американка успела сыграть два матча в группе из трех (оба проиграла).

«У меня были проблемы из-за небольшой травмы, и по какой-то причине все немного ухудшилось на этой неделе, не знаю почему. Пару дней до начала турнира, на тренировках все было очень хорошо, но прямо перед первым матчем появилась [боль], и мне просто дискомфортно передвигаться по корту», – сказала Пегула.

В последнем матче против Иги Швентек ее заменит Дарья Касаткина. Баланс их личных встреч – 5:1 в пользу польки, она выиграла последние 5 встреч.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoWTA Finals
logoДарья Касаткина
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рыбакина после победы над Соболенко на итоговом: «Здорово заканчивать год хотя бы одной победой над №1»
7 минут назад
Мец (ATP). 2-й круг. Рууд встретится с Бонзи, Норри, Бергс, Муте, Рублев вышли в 1/4 финала, Гаске выбыл
2210 минут назадLive
Белград (ATP). Марожан, Шаповалов, Лехечка, Медьедович вышли в 1/4 финала, Сафиуллин, Этчеверри выбыли
250 минут назад
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Соболенко проиграла Рыбакиной, Циньвэнь Чжэн вышла из группы
33151 минуту назад
Каспер Рууд: «Я не закончил школу, но я знаю не только о том, как бить по мячу»
54 минуты назад
Циньвэнь Чжэн впервые вышла в полуфинал итогового
5сегодня, 13:57
Потапова сообщила о разводе с Шевченко
35сегодня, 10:44
Швентек об итоговом: «Немного сложнее из-за смены тренера и перерыва между турнирами»
1сегодня, 10:11
Кафельников о том, что Трамп объявил о победе в выборах: «Ну наконец визовый отдел вновь откроется🇺🇸!»
20сегодня, 09:37
Мугуруса о плотном расписании тура: «Не думаю, что есть повод жаловаться – скорее наоборот, потому что это замечательно»
сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51