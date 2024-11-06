Пегула снялась с итогового из-за травмы, Касаткина заменит ее в матче со Швентек

Джессика Пегула снялась с итогового турнира из-за травмы левого колена.

Американка успела сыграть два матча в группе из трех (оба проиграла).

«У меня были проблемы из-за небольшой травмы, и по какой-то причине все немного ухудшилось на этой неделе, не знаю почему. Пару дней до начала турнира, на тренировках все было очень хорошо, но прямо перед первым матчем появилась [боль], и мне просто дискомфортно передвигаться по корту», – сказала Пегула.

В последнем матче против Иги Швентек ее заменит Дарья Касаткина. Баланс их личных встреч – 5:1 в пользу польки, она выиграла последние 5 встреч.