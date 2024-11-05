Карбаллес Баэна после поражения от Норри в Меце: «Почему ты все время кричал vamos, глядя мне в лицо?»
Роберто Карбаллес Баэна и Кэмерон Норри поспорили после первого круга в Меце.
Матч закончился в пользу британца – 3:6, 6:4, 6:3.
И во втором, в третьем сете Норри уступал 2:3 с брейком, но сразу делал обратный.
Проиграв, Карбаллес Баэна пожаловался: «Почему ты все время кричал vamos, глядя мне в лицо, что это было?».
Норри ответил, что всего пару раз крикнул vamos и не смотрел в этот момент на соперника. «Я так плохо играл, что должен был себя подстегивать», – объяснил Норри.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
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