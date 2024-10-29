Фриц квалифицировался на итоговый турнир ATP
Шестая ракетка мира Тэйлор Фриц отобрался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Турине. Американец второй раз попал на итоговый – в 2022-м он дошел до полуфинала.
Финалист US Open – пятый участник ATP Finals. Ранее в Турин квалифицировались Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев.
Итоговый пройдет 10-17 ноября.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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