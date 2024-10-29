Фриц квалифицировался на итоговый турнир ATP

Шестая ракетка мира Тэйлор Фриц отобрался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Турине. Американец второй раз попал на итоговый – в 2022-м он дошел до полуфинала.

Финалист US Open – пятый участник ATP Finals. Ранее в Турин квалифицировались Янник Синнер , Карлос Алькарас , Александр Зверев и Даниил Медведев .

Итоговый пройдет 10-17 ноября.