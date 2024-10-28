Гауфф о том, что Tyler, The Creator упомянул ее в сингле: «Просто безумие 🤯»
Коко Гауфф отреагировала на то, что ее имя есть в треке Tyler, The Creator.
В новом сингле Thought I Was Dead он говорит: «Сучка, ты не Коко Гауфф, тебе меня не уделать» (англ. serve также переводится как «подача» – Спортс’‘).
«Проснулась от того, что меня упомянули в песне Тайлера... Просто безумие 🤯 Спасибо», – написала третья ракетка мира в твиттере.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @CocoGauff
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