Гауфф о том, что Tyler, The Creator упомянул ее в сингле: «Просто безумие 🤯»

Коко Гауфф отреагировала на то, что ее имя есть в треке Tyler, The Creator.

В новом сингле Thought I Was Dead он говорит: «Сучка, ты не Коко Гауфф, тебе меня не уделать» (англ. serve также переводится как «подача» – Спортс’‘).

«Проснулась от того, что меня упомянули в песне Тайлера... Просто безумие 🤯 Спасибо», – написала третья ракетка мира в твиттере.