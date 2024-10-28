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Рейтинг WTA. Паолини стала 4-й ракеткой мира, Калинская – 11-й, Кенин вернулась в топ-100

Жасмин Паолини впервые стала четвертой ракеткой мира.

Анна Калинская обновила личный рекорд и поднялась на 11-ю строчку. 

Финалистка турнира в Токио София Кенин прибавила 67 позиций и вернулась в топ-100.

Анна Блинкова стала 75-й – она поднялась на 10 строчек после финала ITF 125 в Тампико.

PIF WTA Rankings

Положение на 28 октября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9016
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7970
3 (3) Коко Гауфф (США) 5230
4 (6) Жасмин Паолини (Италия) 5144
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 4971
6 (4) Джессика Пегула (США) 4705
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4540
8 (8) Эмма Наварро (США) 3698
9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3368
10 (11) Даниэль Коллинс (США) 3176
11 (12) Анна Калинская (Россия) 2975
14 (16) Диана Шнайдер (Россия) 2726
16 (17) Мирра Андреева (Россия) 2578
17 (10) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2554
24 (23) Людмила Самсонова (Россия) 1885
27 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1848
30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1796
31 (22) Мария Саккари (Греция) 1742
35 (37) Анастасия Потапова (Россия) 1482
39 (31) Маркета Вондроушова (Чехия) 1363
41 (32) Онс Жабер (Тунис) 1226
52 (86) Ольга Данилович (Сербия) 1055
63 (61) Камилла Рахимова (Россия) 990
67 (65) Эрика Андреева (Россия) 947
74 (67) Клара Бюрель (Франция) 900
75 (85) Анна Блинкова (Россия) 893
76 (62) Вероника Кудерметова (Россия) 888
78 (101)  Кэролайн Доулхайд (США) 883
88 (155) София Кенин (США) 804
113 (130) Анастасия Захарова (Россия) 653
Опубликовано: Алёна Майорова
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