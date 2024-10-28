Рейтинг WTA. Паолини стала 4-й ракеткой мира, Калинская – 11-й, Кенин вернулась в топ-100
Жасмин Паолини впервые стала четвертой ракеткой мира.
Анна Калинская обновила личный рекорд и поднялась на 11-ю строчку.
Финалистка турнира в Токио София Кенин прибавила 67 позиций и вернулась в топ-100.
Анна Блинкова стала 75-й – она поднялась на 10 строчек после финала ITF 125 в Тампико.
Положение на 28 октября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9016
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7970
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|5230
|4 (6)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5144
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4971
|6 (4)
|Джессика Пегула (США)
|4705
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4540
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3698
|9 (9)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3368
|10 (11)
|Даниэль Коллинс (США)
|3176
|11 (12)
|Анна Калинская (Россия)
|2975
|14 (16)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2726
|16 (17)
|Мирра Андреева (Россия)
|2578
|17 (10)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2554
|24 (23)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1885
|27 (28)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1848
|30 (30)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1796
|31 (22)
|Мария Саккари (Греция)
|1742
|35 (37)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1482
|39 (31)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|1363
|41 (32)
|Онс Жабер (Тунис)
|1226
|52 (86)
|Ольга Данилович (Сербия)
|1055
|63 (61)
|Камилла Рахимова (Россия)
|990
|67 (65)
|Эрика Андреева (Россия)
|947
|74 (67)
|Клара Бюрель (Франция)
|900
|75 (85)
|Анна Блинкова (Россия)
|893
|76 (62)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|888
|78 (101)
|Кэролайн Доулхайд (США)
|883
|88 (155)
|София Кенин (США)
|804
|113 (130)
|Анастасия Захарова (Россия)
|653
Опубликовано: Алёна Майорова
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