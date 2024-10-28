Рейтинг WTA. Паолини стала 4-й ракеткой мира, Калинская – 11-й, Кенин вернулась в топ-100

Жасмин Паолини впервые стала четвертой ракеткой мира.

Анна Калинская обновила личный рекорд и поднялась на 11-ю строчку.

Финалистка турнира в Токио София Кенин прибавила 67 позиций и вернулась в топ-100.

Анна Блинкова стала 75-й – она поднялась на 10 строчек после финала ITF 125 в Тампико.

PIF WTA Rankings

Положение на 28 октября 2024