Гуанчжоу (WTA). Финал. Данилович сыграет с Доулхайд

Ольга Данилович сыграет с Кэролайн Доулхайд в финале турнира в Гуанчжоу.

Сетка здесь . Guangzhou Open presented by AVATR Гуанчжоу, Китай 21 октября – 27 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Финал