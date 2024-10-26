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Хачанов о серии побед из 7 матчей: «Я выигрываю, потому что чувствую себя счастливым»

Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал на турнире в Вене.

Россиянин обыграл Маттео Берреттини – 6:1, 6:4.

– С точки зрения игры, того, что я сделал только две невынужденные ошибки в первом сете, возможно, это мой личный рекорд (смеется). Это очень хорошо.

Я старался быть сконцентрированным. Честно говоря, иногда все идет очень хорошо, и ты стараешься не думать об этом, продолжаешь играть и сохранять это чувство. Я довел все до конца.

– Вы выиграли на прошлой неделе, и вне корта выглядите очень счастливым. Вы побеждаете и счастливы и из-за этого или выигрываете, потому что чувствуете себя счастливым?

– Я бы сказал, что я выигрываю, потому что чувствую себя счастливым. Несколько последних месяцев были тяжелыми, скажем так. Летом результаты были не лучшими. Здесь я больше переживал насчет этого, а потом подумал: «Окей, надо все отпустить. Я делаю все, что могу». Мне нужно перевернуть ситуацию, думать позитивно, наслаждаться тем, что я делаю. И вот как получилось. Я начал получать намного больше удовольствия на ежедневной основе – от процесса, тренировок. Кажется, это окупается, – сказал Хачанов в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
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