Австралийка Джонс и нидерландец Реттгеринг выиграли юниорский итоговый в Чэнду
16-летняя Эмерсон Джонс стала чемпионкой юниорского «Мастерса» в Чэнду. В финале австралийка победила чешку Лору Самсон – 6:4, 6:4.
В этом сезоне Джонс дошла до финалов Australian Open и «Уимблдона». Она занимает первую строчку юниорского рейтинга ITF.
Среди юношей чемпионом стал Мес Реттгеринг. В финале 17-летний нидерландец обыграл испанца Рафаэля Ходара – 6:4, 7:6(2).
Опубликовал: Кирилл Куценко
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