Австралийка Джонс и нидерландец Реттгеринг выиграли юниорский итоговый в Чэнду

16-летняя Эмерсон Джонс стала чемпионкой юниорского «Мастерса» в Чэнду. В финале австралийка победила чешку Лору Самсон – 6:4, 6:4.

В этом сезоне Джонс дошла до финалов Australian Open и «Уимблдона». Она занимает первую строчку юниорского рейтинга ITF.

Среди юношей чемпионом стал Мес Реттгеринг. В финале 17-летний нидерландец обыграл испанца Рафаэля Ходара – 6:4, 7:6(2).