Антверпен (ATP). Лехечка сыграет в финале с Баутиста-Агутом
Иржи Лехечка и Роберто Баутиста-Агут встретятся в финале в Антверпене.
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European Open
Антверпен, Бельгия
14 – 20 октября 2024
ATP 250
Призовой фонд – 690 135 евро
Крытые корты, хард
Финал
Опубликовала: Любовь Энина
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