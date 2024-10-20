Антверпен (ATP). Лехечка сыграет в финале с Баутиста-Агутом

Иржи Лехечка и Роберто Баутиста-Агут встретятся в финале в Антверпене.

Сетка здесь . European Open Антверпен, Бельгия 14 – 20 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Крытые корты, хард Финал