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Кудерметова и Чжань квалифицировались на итоговый турнир WTA в паре

Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань отобрались на итоговый турнир WTA в паре.

Определились последние участницы соревнований в Эр-Рияде. 

Таким образом, на итоговом сыграют:

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoСу-Вэй Се
logoСара Эррани
logoКэролайн Доулхайд
logoЛюдмила Киченок
logoГабриэла Дабровски
logoТэйлор Таунсенд
logoХаоцзин Чжань
logoWTA Finals
logoКатерина Синякова
logoВероника Кудерметова
logoАлена Остапенко
logoЭлиза Мертенс
Эрин Рутлиф
Дезире Кравчик
logoЖасмин Паолини
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