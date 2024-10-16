39-летний Вавринка впервые за 13 месяцев обыграл соперника из топ-40

217-я ракетка мира Стэн Вавринка в первом круге в Стокгольме обыграл №38 Брэндона Накашиму – 6:4, 6:4.

Вавринка прервал пятиматчевую серию поражений от топ-40 и одержал первую победу с сентября-2023. Тогда он обыграл Кэмерона Норри на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Дальше экс-третья ракетка мира сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина .