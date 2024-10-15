Берреттини об участии в показе на Неделе моды: «Я очень боялся упасть – обувь на ногах была не теннисной»
Маттео Берреттини рассказал об участии в показе Boss.
Итальянец принял в нем участие в рамках недели моды в Милане.
– Вы хорошо выглядели на подиуме.
– Да? Я очень нервничал. Может, этого было не видно, но я очень сильно переживал, думал: «Что я должен делать?» Я спрашивал у моделей, они отвечали, что мне надо смотреть прямо и все будет в порядке. Я очень боялся упасть – обувь на ногах была не теннисной (смеется). Я чувствовал себя некомфортно.
Но все прошло хорошо. Мне такое нравится. Но моя основная работа – теннис, соревнования, путешествия. А когда есть время, мне нравится заниматься разными вещами, потому что так я могу знакомиться с новыми людьми.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennisportalen TV
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