Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал на втором «тысячнике» подряд

Чжэн Циньвэнь обыграла Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане – 6:2, 3:6, 6:3.

Китаянка вышла в полуфинал на втором «тысячнике» подряд – на прошлой неделе она дошла до этой стадии в Пекине.

Только Светлане Кузнецовой (17) потребовалось меньше матчей, чем Чжэн (18), чтобы одержать 15 побед на турнирах WTA в Китае.

За выход в финал Чжэн сыграет с Ван Синьюй . Они станут третьей местной парой в 1/2 турнира WTA 1000 после Серены и Винус Уильямс в Майами-2009 и Мэдисон Киз и Софии Кенин в Цинциннати-2019.