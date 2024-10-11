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Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал на втором «тысячнике» подряд

Чжэн Циньвэнь обыграла Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане – 6:2, 3:6, 6:3.

Китаянка вышла в полуфинал на втором «тысячнике» подряд – на прошлой неделе она дошла до этой стадии в Пекине.

Только Светлане Кузнецовой (17) потребовалось меньше матчей, чем Чжэн (18), чтобы одержать 15 побед на турнирах WTA в Китае. 

За выход в финал Чжэн сыграет с Ван Синьюй. Они станут третьей местной парой в 1/2 турнира WTA 1000 после Серены и Винус Уильямс в Майами-2009 и Мэдисон Киз и Софии Кенин в Цинциннати-2019. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoWuhan Open
logoВан Синьюй
logoЖасмин Паолини
logoЦиньвэнь Чжэн
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