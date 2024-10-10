Медведев сфотографировался в Шанхае со Слуцким

Футбольный тренер Леонид Слуцкий выложил фото с Даниилом Медведевым .

Слуцкий сегодня смотрел четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, в котором Медведев проиграл Яннику Синнеру (1:6, 4:6).

Слуцкий выложил фото после матча с подписью: «Удачи, Даня!».

Экс-тренер сборной России сейчас возглавляет клуб «Шанхай Шеньхуа».