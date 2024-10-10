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Медведев сфотографировался в Шанхае со Слуцким

Футбольный тренер Леонид Слуцкий выложил фото с Даниилом Медведевым.

Слуцкий сегодня смотрел четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, в котором Медведев проиграл Яннику Синнеру (1:6, 4:6).

Слуцкий выложил фото после матча с подписью: «Удачи, Даня!».

Экс-тренер сборной России сейчас возглавляет клуб «Шанхай Шеньхуа».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Слуцкого
logoЛеонид Слуцкий
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoДаниил Медведев
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