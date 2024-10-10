Медведев сфотографировался в Шанхае со Слуцким
Футбольный тренер Леонид Слуцкий выложил фото с Даниилом Медведевым.
Слуцкий сегодня смотрел четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, в котором Медведев проиграл Яннику Синнеру (1:6, 4:6).
Слуцкий выложил фото после матча с подписью: «Удачи, Даня!».
Экс-тренер сборной России сейчас возглавляет клуб «Шанхай Шеньхуа».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Слуцкого
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