Синнер впервые сравнял счет в личных встречах с Медведевым – 7:7

Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае – 6:1, 6:4.

Это была 14-я личная встреча Синнера и Медведева. Напомним, первые шесть матчей выиграл Медведев, затем пять подряд Синнер, затем – один Медведев и два Синнер. Таким образом, Синнер впервые сравнял счет в противостоянии, начавшемся в 2020 году. Счет на харде – 7:6 в пользу итальянца (седьмая победа Медведева – на траве).

В 2024-м Синнер выиграл 63 из 69 матчей. Он вышел в полуфинал 11-й раз в сезоне, в том числе на четвертом турнире подряд (ранее – Цинциннати, US Open, Пекин). У него 19 побед в последних 20 матчах.

Для Синнера это будет пятый полуфинал «Мастерса» в сезоне (1/2 в Индиан-Уэллс и Монте-Карло, титул в Майами и Цинциннати) и 10-й карьере.

Теперь Синнер встретится с Карлосом Алькарасом или Томашем Махачем.