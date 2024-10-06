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Джессика Пегула: «Несколько месяцев назад меня огорчило, что для защиты очков нужно квалифицироваться на итоговый турнир WTA»

Джессика Пегула рассказала о планах на турнир в Ухане.

Во втором круге американка встретится с Анастасией Потаповой или Кэти Волынец.

«Я не очень люблю смотреть на очки или на то, что нужно сделать для их защиты. Но несколько месяцев назад меня огорчило, что для защиты очков нужно квалифицироваться на итоговый турнир WTA. И я подумала: «Вот будет отстойно, если у меня не будет возможности защитить ни одно из них». Я была не слишком рада этому и немного расстроилась».

В прошлом году Пегула играла в финале итогового. Сейчас она 6-я в гонке.

«Лето было веселым. Финал US Open кажется очень далеким, и мы уже переключились на другие вещи. Теннис может быть таким и в хорошем плане, если неделя была плохой, и в жестоком, если все было хорошо.

Думаю, я хорошо сыграла в Пекине. Хочу продолжить в том же духе на этой неделе. Каждая неделя в туре – шанс перевернуть свой год.

Кто-то из молодых теннисисток или даже Коко [Гауфф] сказала мне: «Я тут никогда не была». Я такая: «Никогда?»

Этот турнир не кажется новыми, особенно для меня – я играла тут один или два раза. Как будто в календаре появился еще один «тысячник», но для расписания всегда здорово, когда ты ездишь по одним и тем же местам, а потом одно из них кажется новым. Это немного более волнительно».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoWuhan Open
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