Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Шанхае

Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с 1/8 финала турнира в Шанхае в паре.

Причина отказа пока неизвестна. Сегодня Рублев вылетел с одиночки, уступив Якубу Меньшику. Их соперники – Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени – прошли в четвертьфинал без борьбы.