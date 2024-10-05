Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Шанхае
Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с 1/8 финала турнира в Шанхае в паре.
Причина отказа пока неизвестна. Сегодня Рублев вылетел с одиночки, уступив Якубу Меньшику.
Их соперники – Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени – прошли в четвертьфинал без борьбы.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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