Циципас первым из родившихся в 1998-м или позже выиграл 200 матчей на харде

Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае.

Сегодня он обыграл Кеи Нисикори – 7:6(6), 6:4. Это 200-я победа Циципаса на харде на уровне ATP .

Циципас – седьмой в списке мужчин, родившихся в 1990 году или позже и выигравших 200 матчей на харде. Кроме него, это:

Теперь Циципас встретится с Александром Мюллером.