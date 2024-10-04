Циципас первым из родившихся в 1998-м или позже выиграл 200 матчей на харде
Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае.
Сегодня он обыграл Кеи Нисикори – 7:6(6), 6:4. Это 200-я победа Циципаса на харде на уровне ATP.
Циципас – седьмой в списке мужчин, родившихся в 1990 году или позже и выигравших 200 матчей на харде. Кроме него, это:
301 – Григор Димитров (родился в 1991-м);
290 – Даниил Медведев (1996):
264 – Милош Раонич (1990);
261 – Александр Зверев (1997);
234 – Андрей Рублев (1997);
218 – Давид Гоффен (1990).
Теперь Циципас встретится с Александром Мюллером.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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