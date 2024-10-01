Шанхай (ATP). 1-й круг. Опелка сыграет с Риндеркнешем, Фоньини – с Дардери, Шаповалов – с Сонего, Нисикори – с Навоне
Rolex Shanghai Masters
Шанхай, Китай
2 – 13 октября 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
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