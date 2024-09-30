Фис второй раз в сезоне вышел в финал ATP
24-я ракетка мира Артур Фис за 2 часа 23 минуты победил №14 Хольгера Руне в полуфинале в Токио – 7:6(8), 7:6(10). На тай-брейке второго сета француз сначала упустил тройной матчбол, а затем отыграл два сетбола.
Фис второй раз в сезоне вышел в финал – в Гамбурге он обыграл Александра Зверева. Всего это будет четвертый финал в его карьере (на его счету два титула).
В финале Фис сыграет с Юго Эмбером, которому уступает 0:3 в личных встречах. Баланс Эмбера в финалах уровня ATP – 6:0.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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