Фис второй раз в сезоне вышел в финал ATP

24-я ракетка мира Артур Фис за 2 часа 23 минуты победил №14 Хольгера Руне в полуфинале в Токио – 7:6(8), 7:6(10). На тай-брейке второго сета француз сначала упустил тройной матчбол, а затем отыграл два сетбола.

Фис второй раз в сезоне вышел в финал – в Гамбурге он обыграл Александра Зверева . Всего это будет четвертый финал в его карьере (на его счету два титула).

В финале Фис сыграет с Юго Эмбером , которому уступает 0:3 в личных встречах. Баланс Эмбера в финалах уровня ATP – 6:0.