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Анна Калинская: «Чужие матчи смотреть сложнее. За других я всегда больше переживаю»

Анна Калинская рассказала, что уже выполнила рейтинговую цель на этот сезон.

В Пекине она дошла до четвертого круга, где сыграет с Юлией Стародубцевой.

– Какие в целом впечатления от сезона, ощущения ближе к концу? Устали, не устали? 

– Немного присутствует усталость, но общее состояние достаточно хорошее.  Все-таки много перелетов, турниров и тренировок, но мы вместе с тренером и с командой пытались выстроить календарь так, чтобы я не была совсем эмоционально и физически истощенной под конец сезона. Чтобы не было такого, что не хочется уже видеть теннисный мяч. 

Травмы? Сейчас все в порядке. В этом году было несколько травм, но если сравнивать с предыдущим годом, то я сейчас смотрю только в положительную сторону. Я стала играть больше матчей, играть более стабильно. Стараюсь не думать о прошлом и негативном. 

– Вы сейчас на 14-й позиции в рейтинге, это карьерный рекорд. Над чем нужно работать, чтобы теперь попадать в топ-10, топ-5? 

– Хочется прогрессировать и становиться лучше с каждым днем. У меня была цель попасть в топ-20, она достигнута, но я не собираюсь на этом останавливаться, хочется больше. Для этого нужно работать над всем, нет такого, что ты улучшил подачу, и все, ты в топ-10. В основном это все в совокупности. 

– Что тяжелее дается – играть самостоятельно или смотреть чужие матчи? 

– Чужие матчи, конечно, смотреть сложнее. 100%, что за других я всегда больше переживаю, – приводит слова Калинской корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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logoАнна Калинская
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