Рахимова стала 12-й россиянкой в основе «тысячника» в Пекине. Она попала в сетку как лаки-лузер
71-я ракетка мира Камилла Рахимова выступит на «тысячнике» в Пекине. Она проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер.
Это произошло после отказов Эммы Радукану (травма левого голеностопа), Слоун Стивенс (травма левого колена) и Бернарды Перы (травма правой ноги). Их места заняли Рахимова, Эмина Бекташ и Яна Фетт.
В первом круге Рахимова сыграет с Кимберли Биррелл, которой уступила в квалификации.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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