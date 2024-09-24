Рахимова стала 12-й россиянкой в основе «тысячника» в Пекине. Она попала в сетку как лаки-лузер

71-я ракетка мира Камилла Рахимова выступит на «тысячнике» в Пекине. Она проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер.

Это произошло после отказов Эммы Радукану (травма левого голеностопа), Слоун Стивенс (травма левого колена) и Бернарды Перы (травма правой ноги). Их места заняли Рахимова, Эмина Бекташ и Яна Фетт .

В первом круге Рахимова сыграет с Кимберли Биррелл, которой уступила в квалификации.