22-летний Качмазов впервые вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-200

252-я ракетка мира Алибек Качмазов обыграл №28 Николаса Харри в четвертьфинале в Чэнду – 6:3, 6:4.

Для Качмазова это первая победа над игроком топ-50. Ранее он лишь дважды обыгрывал соперников из топ-100.

За счет этого результата россиянин дебютирует в топ-200.

Теперь его соперником станет Лоренцо Музетти или Адриан Маннарино.