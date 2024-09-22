22-летний Качмазов впервые вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-200
252-я ракетка мира Алибек Качмазов обыграл №28 Николаса Харри в четвертьфинале в Чэнду – 6:3, 6:4.
Для Качмазова это первая победа над игроком топ-50. Ранее он лишь дважды обыгрывал соперников из топ-100.
За счет этого результата россиянин дебютирует в топ-200.
Теперь его соперником станет Лоренцо Музетти или Адриан Маннарино.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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