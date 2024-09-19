Наоми Осака попала в основную сетку турнира в Пекине и освободила wild card.

76-я ракетка мира прошла в основу напрямую после того, как снялись Каролин Гарсия , Мари Бузкова и Каролин Возняцки .

Осака уже прилетела в Китай вместе со своим новым тренером Патриком Муратоглу.

Соревнования начнутся 25 сентября.