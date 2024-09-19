Осака попала в основную сетку турнира в Пекине
Наоми Осака попала в основную сетку турнира в Пекине и освободила wild card.
76-я ракетка мира прошла в основу напрямую после того, как снялись Каролин Гарсия, Мари Бузкова и Каролин Возняцки.
Осака уже прилетела в Китай вместе со своим новым тренером Патриком Муратоглу.
Соревнования начнутся 25 сентября.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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