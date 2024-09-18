Хачанов, Сафиуллин, Корда, Тиафу и Бублик заявились на турнир в Алматы
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Алматы, который пройдет с 14-20 октября.
В Казахстане планируют выступить:
финалист-2023 Себастьян Корда (№15 рейтинга ATP);
Фрэнсис Тиафу (16);
Алехандро Табило (22);
Карен Хачанов (23);
Артур Фис (25);
Александр Бублик (27).
Также на турнир заявился Роман Сафиуллин и действующий чемпион Адриан Маннарино.
Полный список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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