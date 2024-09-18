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Хачанов, Сафиуллин, Корда, Тиафу и Бублик заявились на турнир в Алматы

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Алматы, который пройдет с 14-20 октября.

В Казахстане планируют выступить:

Также на турнир заявился Роман Сафиуллин и действующий чемпион Адриан Маннарино.

Полный список участников здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoATP
logoКарен Хачанов
logoФрэнсис Тиафу
logoРоман Сафиуллин
logoАлександр Бублик
logoСебастьян Корда
logoАлехандро Табило
logoAlmaty Open
logoАртур Фис
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