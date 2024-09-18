Качмазов вышел в основную сетку в Чэнду
252-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP 250 в Чэнду.
В квалификации он обыграл №139 Хон Сон Чхана (6:4, 6:1) и №392 Цуй Цзе (6:3, 6:2).
22-летний россиянин четвертый раз сыграет в основе турнира ATP.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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