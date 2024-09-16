Гвадалахара (WTA). Гадеки и Фрех разыграют титул

Оливия Гадеки сыграет с Магдаленой Фрех в финале в Гвадалахаре.

Сетка здесь . Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER Гвадалахара, Мексика 9 – 15 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Финал