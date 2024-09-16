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Гвадалахара (WTA). Гадеки и Фрех разыграют титул

Оливия Гадеки сыграет с Магдаленой Фрех в финале в Гвадалахаре.

Сетка здесь.

Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER

Гвадалахара, Мексика

9 – 15 сентября 2024

WTA 500

Призовой фонд – $922 573

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoWTA
Guadalajara Open Akron
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