Беккер женился в третий раз
Борис Беккер женился на Лилиан де Карвальо Монтейро. Церемония прошла в Портофино.
На трехдневном празднике присутствовало около 150 гостей, в том числе сыновья Беккера от первого брака Ноа и Элиас, глава ATP Андреа Гауденци, бывший футболист Руд Гуллит и актер Борис Коджо.
Монтейро – менеджер по управлению политическими рисками.
Пара начала встречаться в 2020 году. Для 56-летнего Беккера это третий брак, у него четверо детей.
Беккер отдыхал на Ибице с новой девушкой, но все обсуждают его страшные локти. Что с ними?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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