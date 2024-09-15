Беккер женился в третий раз

Борис Беккер женился на Лилиан де Карвальо Монтейро. Церемония прошла в Портофино.

На трехдневном празднике присутствовало около 150 гостей, в том числе сыновья Беккера от первого брака Ноа и Элиас, глава ATP Андреа Гауденци, бывший футболист Руд Гуллит и актер Борис Коджо.

Монтейро – менеджер по управлению политическими рисками.

Пара начала встречаться в 2020 году. Для 56-летнего Беккера это третий брак, у него четверо детей.

Беккер отдыхал на Ибице с новой девушкой, но все обсуждают его страшные локти. Что с ними?