Прозорова прошла квалификацию в Хуахине и сыграет с Зиданшек
263-я ракетка мира Татьяна Прозорова вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Хуахине.
В первом круге квалификации она разгромила Юлиану Лизаразо (6:0, 6:1), во втором – Виеру Диперм (6:0, 6:2).
В первом круге основы россиянка поборется с Тамарой Зиданшей.
20-летняя Прозорова впервые в сезоне и четвертый раз в карьере выступит в основе на уровне WTA. Она чемпионка пяти одиночных и одного парного турнира ITF.
Опубликовала: Любовь Энина
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