Прозорова прошла квалификацию в Хуахине и сыграет с Зиданшек

263-я ракетка мира Татьяна Прозорова вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Хуахине.

В первом круге квалификации она разгромила Юлиану Лизаразо (6:0, 6:1), во втором – Виеру Диперм (6:0, 6:2).

В первом круге основы россиянка поборется с Тамарой Зиданшей.

20-летняя Прозорова впервые в сезоне и четвертый раз в карьере выступит в основе на уровне WTA. Она чемпионка пяти одиночных и одного парного турнира ITF.