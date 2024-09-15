Рууд вывел сборную Норвегии в квалификацию Кубка Дэвиса-2025
Каспер Рууд обыграл 157-ю ракетку мира Жайме Фариа в матче Мировой группы I Кубка Дэвиса – 7:6(3), 6:2.
Перед одиночкой Рууд вместе с Виктором Дурасовичем победил Фариа и Франсишку Кабрала – 7:5, 6:3.
Таким образом, Норвегия обыграла Португалию 3:1 и вышла в квалификацию Davis Cup-2025.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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