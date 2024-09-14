Новак Джокович: «У моих детей до сих пор нет мобильных – мы с женой против»

Новак Джокович считает, что его детям рано пользоваться смартфонами.

Таре на прошлой неделе исполнилось семь лет, а Стефану в октябре исполнится 10.

«Благодаря [своему первому тренеру] Елене Генчич я узнал, почему важно слушать классическую музыку, читать книги. Современному поколению труднее: раньше не было социальных сетей, а сейчас все смотрят в телефоны. Это воспринимается как данность, мы живем в цифровую эпоху, технологии невероятно продвинулись.

У моих детей до сих пор нет мобильных – мы с женой против. Дети жалуются: «В школе есть у всех, кроме нас». Это нелегко и выражается и в других ситуациях. Если все что-то делают, включается стадный инстинкт. Но это не значит, что нужно ему следовать, так быть не должно. Мне кажется, мы отличаемся от других тем, что мы неуступчивы во всех смыслах этого слова».