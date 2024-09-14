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Новак Джокович: «У моих детей до сих пор нет мобильных – мы с женой против»

Новак Джокович считает, что его детям рано пользоваться смартфонами.

Таре на прошлой неделе исполнилось семь лет, а Стефану в октябре исполнится 10.

«Благодаря [своему первому тренеру] Елене Генчич я узнал, почему важно слушать классическую музыку, читать книги. Современному поколению труднее: раньше не было социальных сетей, а сейчас все смотрят в телефоны. Это воспринимается как данность, мы живем в цифровую эпоху, технологии невероятно продвинулись.

У моих детей до сих пор нет мобильных – мы с женой против. Дети жалуются: «В школе есть у всех, кроме нас». Это нелегко и выражается и в других ситуациях. Если все что-то делают, включается стадный инстинкт. Но это не значит, что нужно ему следовать, так быть не должно. Мне кажется, мы отличаемся от других тем, что мы неуступчивы во всех смыслах этого слова».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Blic
logoНовак Джокович
logoATP
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