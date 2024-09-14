Осака рассталась с Фиссеттом и начала работать с Муратоглу (Open Court)
Наоми Осака рассталась с тренером Вимом Фиссеттом.
«Четыре года, два «Шлема» и множество воспоминаний. Вим, спасибо, что был прекрасным тренером и потрясающим человеком, желаю тебе всего наилучшего», – написала японка в сторис.
По данным Open Court, новым тренером Осаки стал Патрик Муратоглу, и сейчас они вместе тренируются на кортах Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
У бывшего тренера Осаки больше «Шлемов», чем у нее: с ним Клейстерс побеждала после декрета, а Халеп чуть не вырвала «Ролан Гаррос» у Шараповой
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Open Court
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости