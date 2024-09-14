Осака рассталась с Фиссеттом и начала работать с Муратоглу (Open Court)

Наоми Осака рассталась с тренером Вимом Фиссеттом .

«Четыре года, два «Шлема» и множество воспоминаний. Вим, спасибо, что был прекрасным тренером и потрясающим человеком, желаю тебе всего наилучшего», – написала японка в сторис.

По данным Open Court, новым тренером Осаки стал Патрик Муратоглу, и сейчас они вместе тренируются на кортах Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

У бывшего тренера Осаки больше «Шлемов», чем у нее: с ним Клейстерс побеждала после декрета, а Халеп чуть не вырвала «Ролан Гаррос» у Шараповой