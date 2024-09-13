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Сабин Лисицки родила дочь

Экс-12-я ракетка мира Сабин Лисицки стала мамой. Девочку назвали Белла.

«Наши сердца полны любви и счастья. Белла, добро пожаловать в наш мир🎀💝», – написала немка.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Лисицки
logoWTA
logoСабин Лисицки
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