Гвадалахара (WTA). 2 круг. Рахимова встретится с Азаренко, Кудерметова – с Осорио, Коллинс сыграет с Гадеки
Камила Рахимова сыграет с Викторией Азаренко во втором круге в Гвадалахаре.
Сетка здесь.
Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER
Гвадалахара, Мексика
9 – 15 сентября 2024
WTA 500
Призовой фонд – $922 573
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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